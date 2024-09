Stra Azzano, foto e classifica della corsa

Seravezza (Lucca), 22 settembre 2024 - La Stra Azzano ha registrato un'altra edizione di grande successo, con una partecipazione straordinaria sia tra i piccoli atleti che tra i più esperti. Lo sparo del sindaco Alessandrini e dell'assessore Silicani ha dato inizio alla terza manifestazione podistica, valida per il 3° Campionato podistico della Versilia e il 14° Trofeo Highlander Apuane. Gli atleti si sono sfidati su un percorso impegnativo di 10 km, mostrando determinazione e spirito sportivo.

Non solo i runner più grandi hanno goduto di questa giornata, ma anche i più giovani, per i quali erano previste distanze adeguate e divertenti. Al termine della gara, un ricco pasta party ha accolto tutti i partecipanti, favorendo momenti di convivialità e celebrazione. Oltre all'aspetto sportivo, l'evento ha avuto una nobile finalità: l’intero ricavato è stato devoluto all’Associazione I sogni di ANNA ODV, che da tempo si impegna per cause benefiche.

L'organizzazione, gestita dalla Polisportiva Azzano, si è svolta sotto il patrocinio della Città di Seravezza, e il servizio fotografico è stato curato dalla ETS Regalami un sorriso, che da anni unisce lo sport alla solidarietà attraverso immagini significative. Questo evento ha dimostrato ancora una volta come la corsa non sia solo un’attività sportiva, ma anche un veicolo per il bene comune e la solidarietà, coinvolgendo grandi e piccoli in una giornata all'insegna dell'impegno e della condivisione.