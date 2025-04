StraBologna, la corsa più amata. Superata la quota di 7.000 runner

Prima di tutto i numeri. E sono numeri davvero importanti perché, a meno di due mesi dall’edizione numero 44 di StraBologna le iscrizioni stanno raggiungendo quota 7.000. Considerando le temperature tutt’altro che miti degli ultimi tempi, c’è da pensare che da qua al 25 maggio l’Uisp, che organizza da sempre la corsa più amata dai bolognesi, raggiungererà i propri obiettivi. Nicola Fornasari e il suo staff, nelle ultime stagioni, hanno superato quota 20.000 e tutto lascia presagire che, anche in questo 2025, si bisserà il successo degli ultimi tempi.

Da ricordare, poi, che StraBologna non sarà solo la corsa del 25 maggio. Perché già due giorni prima, dal venerdì, sarà montato un apposito Villaggio in Piazza Maggiore, per dare ospitalità e offrire mille opportunità ai runner che arriveranno.

Dal primo aprile (non è uno scherzo) la quota di iscrizione è di 18 euro. Il pettorale dà diritto ad alcuni voucher. Si potrà viaggiare gratis sui mezzi Tper e, nel pomeriggio, riposarsi nelle piscine Sogese.

Dove iscriversi? Librerie.Coop (Ambasciatori, Centro Commerciale Borgo Panigale, Centro Commerciale Leonardo a Imola, Centro Commerciale Nova e Centro Commerciale Lame); Decathlon (Decathlon City, Meraville e Zola Predosa); Benu Farmacia (32 farmacie in tutta Bologna e provincia); piscine Sogese (8 piscine tra Bologna, San Giovanni in Persiceto, Pianoro, Sasso Marconi e Zola Predosa). E ancora FreeRun (Centro Commerciale Via Larga); Edicola del Parco (Pianoro); Palestre Gigina Querzé e OrizzonteBenessere; sede Uisp Bologna in via dell’Industria, 20 e sul sito ufficiale strabologna.it.

Tra i numerosi iscritti, figurano anche diversi gruppi e team: amici e colleghi di lavoro che si ritrovano per vivere insieme Bologna da un nuovo punto di vista! Per gruppi e team saranno stilate apposite classifica. I più numerosi saranno premiati sul palco di Piazza Maggiore.

Impazza l’attività nelle scuole primarie. Quella che è stata chiamata, anche in passato, StraBologna Scuole. Da settembre istruttori Uisp e Pontevecchio hanno raggiunto le scuole che hanno aderito al progetto che va sotto il nome di Grand Prix Emil Banca.

Duemila i giovanissimi che si metteranno in discussione al centro Arcoveggio che, per l’occasione è stato ribattezzato in StraBologna Stadium.

Il ciclo di incontri è iniziato l’8 marzo e proseguirà con altri momenti indimenticabili. Anche perché non ci sarà solo la corsa (con fotocellule) o le staffette. Ma pure altre discipline: lancio del vortex, salto in lungo e lanci sperimentali (martello, giavellotto). Per le scuole aderenti al progetto è possibile iscriversi alla StraBologna con quote di partecipazione agevolate. Così le scuole accumulano punti che, sommati a quelli ottenuti partecipando alle giornata allo StraBologna Stadium, vanno a determinare la posizione delle scuole più numerose: le prime 8 riceveranno, il 25 maggio, premi in denario messi a disposizione da Emil Banca, per l’acquisto di materiale scolastico.