StraBologna da record: ventiduemila in corsa

Bologna, 29 ottobre 2023 – Numeri da record per la StraBologna. Sono più di 22mila gli iscritti alla 42esima edizione della camminata ludico-motoria organizzata da Uisp, in partenza oggi alle 10.30 da via Rizzoli, davanti a Piazza del Nettuno.

Alla StraBologna tutti i percorsi portano al Nettuno

Già nei giorni scorsi c’era stata grande affluenza al villaggio espositivo degli stand partner in Piazza Maggiore, si prospetta quindi grande coinvolgimento e partecipazione della città anche alla corsa. Il ricavato delle iscrizioni contribuirà a sostenere il Fondo Oplà che da anni si impegna per garantire ai bambini con disabilità prezzi accessibili per fare sport; i numeri da record della gara portano grande beneficio anche a questa iniziativa.

In mattinata i partecipanti seguiranno tre diversi percorsi: quello ‘mini’ di 4,5 chilometri, quello ‘medio’ di 6 e quello ‘maxi’ di 10. Tutti e tre partono e arrivano in Piazza del Nettuno e percorrono via Indipendenza, via Irnerio, via delle Belle Arti, via delle Moline, via Piella, via Oberdan, via Petroni e Piazza Aldrovandi. Da lì il percorso ‘mini’ prosegue su via Guerrazzi fino a via Santo Stefano, si riversa su via Farini e torna verso Piazza Maggiore. Quello ‘medio’ invece da Piazza Aldrovandi prosegue su Strada Maggiore, devia poi in via Fondazza, percorre Santo Stefano per concludersi, come il ‘mini’, in Piazza del Nettuno. Il ‘maxi’ dopo via Farini invece prosegue dritto in via Barberia, arriva in Piazza Malpighi, attraversa il Pratello, continua fino in piazza Azzarita e poi prende via Marconi e vai Ugo Bassi per tornare al punto di partenza.

I corridori hanno potuto scegliere sei modalità differenti: la StraBologna Classic e la StraBologna Scuole, che permette ai bambini delle scuole primarie di unirsi alla corsa già da diversi anni, ma non solo. C’è anche chi ha deciso di correre con i propri amici a quattro zampe, a loro è stato dedicato un pacco gara creato ad hoc col contributo di Casa Coop e Matteiplast. Amici e familiari si sono iscritti insieme tramite la StraBologna Gruppi, e a partire da questa edizione anche le aziende hanno potuto partecipare formando team aziendali. È stata poi messa in campo anche un’iniziativa per ridurre l’impatto ambientale: molti si sono uniti al gruppo della StraPlogging, dotandosi di pinze e di tutto il necessario per raccogliere i rifiuti lasciati lungo il percorso. Infine, il questore Isabella Fusiello, il direttore dell’Ausl Paolo Bordon e alcuni membri del Comune correrrano indossando anche una scritta "Non sei sola. No ci siamo - Contro la violenza di genere".

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp del Carlino clicca qui