Strade bianche del sale, conto alla rovescia. Quattro i percorsi: il più lungo è di 120 km

Dopo il grande successo della scorsa edizione, domenica il popolo dei gravellisti è chiamato a Cervia, a pedalare la quinta ‘Strade bianche del sale Fantini club’. Sono appena stati svelati i nuovi percorsi della cicloturistica, che andranno da Cervia fino alle colline di Bertinoro, attraverso borghi e percorsi mozzafiato, con ben 60 km di strade bianche e lo spettacolare arrivo in riva al mare al Fantini club, sulla mitica pedana di arrivo dell’Ironman.

Si potrà scegliere fra 4 percorsi: 120 km (con dislivello 1.273 metri e pendenza del 16%), sfida epica per chi cerca il massimo della prestazione e della soddisfazione; 100 km (con dislivello di 804 metri e pendenza del 16%), perfetto per chi vuole mettersi alla prova su un tracciato impegnativo, ma accessibile; 65 km, con tratti di sola pianura e panorami mozzafiato; 35 km, semplice e aperto a tutti, senza necessità di presentare certificato medico e tessera.

Sul sito stradebianchedelsale sono disponibili le mappe di tutti i percorsi ed i percorsi gpx scaricabili.

Il weekend di divertimento della ‘Strade bianche del sale Fantini club’avrà inizio dal pomeriggio di sabato 12 ottobre, con il Baldoni bike fest al Fantini club. Una giornata di festa con area expo ‘Gravel village’, musica, aperitivo e la prima edizione della Pineta social ride: un percorso di 40 chilometri interamente pianeggiante, per una pedalata di puro divertimento, accessibile a tutti, tra canali e pinete, alla scoperta di un altro lato delle Strade bianche di Romagna. L’iscrizione (al costo di 5 euro), include un buono birra da consumare durante l’aperitivo con musica all’arrivo.

Domenica, sempre dal Fantini Club, avrà invece il via la cicloturistica Strade bianche del sale con partenza alla francese dalle ore 7.45 alle 8.45.

Le iscrizioni sono aperte sul sito stradebianchedelsale alla quota di 20 euro, scontata a 15 euro per i partecipanti all’edizione 2024 della Granfondo ‘Via del sale Fantini club (salirà a 25 euro per chi sceglierà di iscriversi il 12 e 13 ottobre).

L’iscrizione alla manifestazione comprende quattro ristori sul percorso (per il tracciato lungo), gran finale con ricchissimo pasta party, medaglia celebrativa ed un ricco pacco gara, che include sacca Bper, integratori Inolact, vino Cevico, Farina Molino Naldoni, Pane PanPiuma, pallina antistress Amadori e buono lettino per una giornata al Fantini Club, valido per tutta la stagione 2025.

Roberto Romin