Straferrara, oltre duemila iscritti. Testimonial l’ex maratoneta Bettiol

Tutto pronto per la Straferrara in centro. L’appuntamento, organizzato dall’Asd Fuo Run e patrocinato dal Comune di Ferrara, è fissato per domenica 21 aprile con la partecipazione di migliaia di podisti e camminatori. Si tratta di una corsa non competitiva che ha l’obiettivo di promuovere la sana attività sportiva attraverso il movimento all’aria aperta. Una festa e un momento di aggregazione sociale aperto a tutti podisti, camminatori, famiglie e bambini. Al momento si sono superate le duemila iscrizioni. Un evento a cui tutti possono partecipare, occasione per poter apprezzare le bellezze storiche, architettoniche, culturali e paesaggistiche che offre la città di Ferrara. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo, alle 10 partenza da corso Martiri della Libertà, con due percorsi. Uno da 6 km adatto a tutti, in particolare alle famiglie con bambini e passeggini. Partendo da corso Martiri della Libertà, i corridori passeranno intorno a piazza Trento Trieste, percorreranno via San Romano fino a porta Paola e poi per il sottomura di Ferrara fino al piazzale delle Medaglie d’oro. Il percorso da 13 km è invece adatto a tutti coloro abituati a fare sport o camminate di questo tipo.

Un lungo serpentone colorato che animerà la città, previsti qualche disagio per gli automobilisti limitati al passaggio dei partecipanti. Tra le curiosità di quest’anno quella di Salvatore Bettiol, leggenda della corsa, che si unisce alla Straferrara 2024 come testimonial dell’evento. Gli organizzatori rendono noto che sabato 20 aprile al ‘Madame Butterfly’ di via Padova 189 a Pontelagoscuro dalle 15 alle 20 è possibile ritirare la maglia di partecipazione, oppure, domenica allo stand segreteria di corso Martiri della Libertà dalle 8 all’ora della partenza. É obbligatorio indossare la maglietta StraFerrara per poter partecipare e l’organizzatore si riserva di non erogare i servizi ai partecipanti senza t-shirt.

Mario Tosatti