Stramontelupo, le foto e la classifica

Montelupo Fiorentino, 23 giugno 2024 - Dal circolo ricreativo Arci "Il Progresso" di Montelupo Fiorentino ha preso il via la sedicesima edizione della gara podistica denominata Stramontelupo.

Sui 12 km del percorso, affiancati dalla camminata su distanza ridotta, gli atleti hanno affrontato un tracciato prevalentemente pianeggiante, attraversando il centro storico, le principali frazioni del Comune e le suggestive ciclabili lungo i fiumi Arno e Pesa. L'organizzazione, curata dalla Asd Montelupo Runners e patrocinata dal Comune di Montelupo Fiorentino, ha garantito un'esperienza di corsa sicura e ben strutturata.

Nonostante una noiosa e incessante pioggerellina abbia caratterizzato l'intera mattinata, la temperatura gradevole ha offerto un piacevole diversivo rispetto all'afa dei giorni precedenti. Il percorso è stato ampiamente apprezzato dai partecipanti per la sua bellezza e per il presidio impeccabile. La pioggia leggera non ha scoraggiato i podisti, anzi, ha aggiunto un tocco di sfida in più, rendendo la competizione ancora più avvincente. Questa sedicesima edizione della Stramontelupo si conferma così come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di podismo della zona, unendo sport e comunità in un'esperienza memorabile.