Strasantomoro, le foto della corsa

Pistoia, 2 giugno 2024 – La tradizionale corsa podistica di Santomoro, conosciuta come "Strasantomoro," è tornata in grande stile grazie all’impegno e alla dedizione del comitato di gestione. Questa gara, fortemente voluta e organizzata da Gianfranco Lupi, ha visto la partecipazione di numerosi atleti che hanno onorato anche la memoria dell’amico Federico Franceschini. Immersi nelle prime alture alla periferia di Pistoia, i partecipanti hanno affrontato un percorso suggestivo e impegnativo. La gara principale, riservata ai competitivi, si è sviluppata su un tracciato di 11 km caratterizzato da salite e discese che hanno messo alla prova la resistenza e le abilità tecniche dei podisti, selezionando solo i migliori.

Per i passeggiatori, invece, è stato predisposto un percorso più breve ma altrettanto piacevole di 5 km, permettendo a tutti di godere del panorama e della natura circostante. La partenza è avvenuta dal locale Centro Sociale, punto nevralgico della comunità, che ha accolto con calore e ospitalità i circa 200 partecipanti. L’entusiasmo e la partecipazione sono stati palpabili, rendendo l’evento un vero successo. I ricchi premi messi a disposizione hanno contribuito a rendere ancora più competitiva e stimolante la gara. Sotto l'egida dell'UISP di Pistoia, l’organizzazione dell’evento è stata impeccabile, garantendo sicurezza e assistenza a tutti i partecipanti. La "Strasantomoro" non è solo una competizione sportiva, ma un momento di aggregazione e solidarietà che unisce la comunità e celebra la passione per il podismo. L’evento ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa essere un veicolo straordinario di valori positivi e di coesione sociale, confermando l’importanza di iniziative come questa nel panorama sportivo locale. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, in particolare a Gianfranco Lupi e al comitato di gestione, il cui impegno ha permesso di rinnovare una tradizione tanto amata.