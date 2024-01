Subbuteo. Club Firenze in trionfo. Vince il Guerrino d’Oro

Grandissima soddisfazione in casa Club Subbuteo Firenze per aver centrato uno dei riconoscimenti più ambiti del panorama calciotavolistico italiano, il Guerino d’Oro 2023. Dopo aver disputato 6 tappe del circuito nazionale, patrocinato dal Guerin Sportivo, il Club Subbuteo Firenze ha messo tutti alle spalle, comprese corazzate che militano in Serie A, inanellando due finali e quattro semifinali che hanno permesso ai viola di alzare al cielo l’ambito Trofeo. I cinque alfieri Marco Bonciani, Luca Pini, Fabio Stellato, Davide Visani e Stefano Barducci hanno dimostrato una solidità che niente ha lasciato alle speranze avversarie per tutta la stagione. La ciliegina sulla torta è stata sicuramente l’ultima tappa disputata nella sede del Club Stradivari Cremona con i gigliati che, nonostante privi del capitano Bonciani, si sono arresi solo in finale contro una formazione storica del calcio tavolo nazionale quella Stella Artois Milano che ha vinto tutto a livello europeo nei tanti anni di militanza sui tavoli verdi.

A Roma, nella storica sede del Guerin Sportivo, i gigliati sono stati premiati con il prestigioso Guerino d’Oro a coronamento di una stagione davvero esaltante. Con il vento in poppa e con l’entusiasmo per questa vittoria il Club Subbuteo Firenze proverà nel mese di febbraio a far sua la Coppa Toscana per poi affrontare il difficile impegno nazionale della Coppa Italia che quest’anno si disputerà nella Centro Federale laziale a Colleferro.

Il Club Subbuteo Firenze con questa vittoria riporta il movimento calciotavolistico fiorentino alla ribalta nazionale dopo che negli anni ’90 grazie allo storico club del Granducato di Toscana aveva riempito l’albo d’oro viola con uno scudetto nel 1989 e ben 7 Coppe regionali salite a 10 negli ultimi anni.

A tutti gli appassionati del glorioso Subbuteo, oggi Calcio da Tavolo, il Club rivolge un caloroso invito ad andare a trovare gli amici del Subbuteo Firenze tutti i lunedì sera presso la Palestra Barsanti in via Lunga 94 oppure a visitare il sito subbuteo firenze.net.

Francesco Querusti