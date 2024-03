Successi e impegno, le scuole Utkdi di Taekwondo di Pesaro brillano all'Open Challenge Cup di Tongeren

L’Open Challenge Cup di Taekwondo, tenutasi a Tongeren, in Belgio, ha visto quest’anno un’affluenza straordinaria di atleti provenienti da scuole di quasi tutta l’Europa. Le scuole Utkdi di Taekwondo Csen hanno lasciato il segno con una partecipazione entusiasta e ricca di successi. I maestri e gli allievi si sono distinti nelle gare di Poomsae, la disciplina che rappresenta l’essenza più tecnica e marziale del Taekwondo, dove vengono eseguite sequenze di movimenti complessi con precisione e potenza.

I risultati ottenuti sono stati notevoli: Rodolfo Pasquini ha conquistato l’oro, Federico Zazzaroni l’argento e Merino Girometti il bronzo nelle rispettive categorie individuali. Marzia Paolini e Anna Carnali hanno sfiorato il podio, ottenendo ottimi piazzamenti in categorie di notevole complessità. Il team composto dai tre maestri ha inoltre conquistato l’argento nella gara a squadre, mentre il pair formato da Zazzaroni e Paolini ha ottenuto un meritato bronzo. "Questi trionfi non sono solo medaglie, ma testimonianze dell’impegno e della passione che animano le scuole Utkdi in cui si insegna il Taekwondo come percorso di crescita con disciplina e rispetto", affermano i responsabili del club che invitano "tutti coloro che desiderano esplorare l’arte marziale ad aderire alle scuole di Borgo Santa Maria e Pesaro, dove l’allenamento è il primo passo verso la possibilità di praticare ed eventualmente competezione in eventi internazionali di questo calibro".

In preparazione per la prossima sfida, le scuole di Pesaro, Borgo Santa Maria e Cattolica, si stanno allenando per la gara nazionale di Casoria. Gli allievi avranno l’opportunità di mettersi alla prova sia nella gara di Poomsae che di Sparring, continuando così il loro percorso di eccellenza nel Taekwondo.

l.d.