Successo americano per Valeria Baldassarri. Quarto posto alla maratona di Chattanooga

La pesarese Valeria Baldassarri ha partecipato alla maratona di Chattanooga, cittadina del Tennessee, in Usa. "Con poche settimane di preavviso –racconta la stessa Baldassarri – mi sono lasciata tentare da un invito della Collemarathon di Fano che è sportivamente gemellata con la maratona americana che ha visto nel tempo scambio di runner sulle due gare. La proposta è arrivata dal mio attuale presidente, Lorenzo Isotti, della squadra sportiva Marotta Mondolfo Run, da anni vicina alla società Collemarathon di Fano e società alla quale mi sono tesserata in virtù dell’abbandono dalla prestigiosa Gs Gabbi di Bologna, storica squadra di atletica emiliana, nella quale ho militato negli ultimi 5 anni".

L’atleta continua: "La Marotta Mondolfo run è sponsorizzata da Ranocchi software, dove lavoro, ha l’occasione di rappresentare Pesaro e Fano e la Collemarathon, gara che rientra nel panorama delle attività di Pesaro 2024. Ho deciso di portare con me mia figlia Nora che proprio in quel weekend ha compiuto 10 anni, iscrivendola alla gara kids run di 1 miglio".

Valeria Baldassarri racconta con entusiasmo l’esperienza: "Non avendo una preparazione specifica ho deciso di gareggiare su due distanze, la 5 km dove sono arrivata 4ª assoluta e il giorno seguente la 21 km dove mi sono classificata 5ª assoluta, il tutto in barba al jet-lag e senza una preparazione specifica, ma per il gusto di vivere a pieno il weekend sportivo di Chattanooga ed il clima di energia che lo accompagnava e che mi rappresenta".

Non solo sport: "Ho colto l’occasione per incontrare a 250 km da Chattanooga mio nipote Filippo Baldassarri, 17enne in forza alla Nord Braward High School come lanciatore di baseball, uscito con la sua squadra vittorioso da un torneo nazionale di 50 e più squadre all’hoover met Complex in Alabama".

La Baldassarri non è nuova a compiere imprese sportive: "Il mio palmares comprende l’oro ai campionati italiani outdoor Master nei 5000 e bronzo nei 1500 (2022), argento italiano Master indoor 1500 (2023) personale nella 5 km 17’59’’, 10 km 37’37’’ e mezza maratona 1h21’06". Una curiosità: "Ho iniziato a correre dopo la nascita di mia figlia, inizialmente col passeggino da corsa e poi non mi sono più fermata".

Beatrice Terenzi