Successo della Pugilistica Sanseverino Scardigli al torneo Nepi-Etruria di Firenze

Momento d’oro per la Pugilistica Sanseverino Scardigli di Empoli, che oltre a portare per la prima volta ben 13 ragazzi sul ring, ha centrato due successi al prestigioso torneo Nepi-Etruria di Firenze. A conferma del grande lavoro portato avanti dai tecnici Andrea Scardigli, Germini, Marchese e Mitolo. Per il team empolese hanno partecipato Sebastian Barabasz (arrivato in finale), Niccolò Borselli, Lorenzo Coppolaro, Rudy Laguardia, Augusto Pizzo, Matteo Iorio, Kevin Londi, Alessandro Caggiano, Riccardo Giacquinta, Niko Bukri e soprattutto Cristian Borracchini e Giorgio Scardigli (assente per infortunio invece Nico Patrinostro). Questi ultimi due hanno infatti trionfato rispettivamente tra i 71 kg, battendo Federico Aspesi, e i 75 kg, sconfiggendo al termine di un match intenso e combattuto Lorenzo Balucani. Per Borracchini si tratta del secondo successo nel torneo dopo quello del 2023. "È stato molto gratificante, per gli allenamenti duri che facciamo – ha commentato –. In finale sono stato bravo a far valere la differenza di valori esistenti con il mio avversario, mentre l’incontro più duro sia fisicamente che tatticamente è stata la semifinale".

Molto contento anche il compagno di palestra Giorgio Scardigli. "Rincorrevo questa vittoria da tanto tempo ed è stato molto bello, ripaga me e gli allenatori di tutti i sacrifici fatti – spiega –. In finale ho trovato un avversario più potente di me, che colpiva duro, sono stato bravo a muovermi bene per stargli alla larga ed affondare quando ne ho avuto l’opportunità". Entrambi sono mossi dalla grande passione per questo sport. "Mi sono avvicinato a questa disciplina sei anni fa ed è stato amore a prima vista – racconta Borracchini –. Non è facile far coesistere lavoro, ma grazie alla box sono cresciuto molto. Adesso l’obiettivo sono i campionati regionali di giugno, ma il sogno è il titolo nazionale".

"Da piccolo ho iniziato come tanti a giocare a pallone, poi a nove anni ho cominciato ad andare anche in palestra visto che mio zio e mio cugino fanno parte della società – gli fa eco Scardigli –. E da lì non ho più smesso, del resto le sfide mi sono sempre piaciute. Adesso sono molto impegnato con il lavoro e per il momento non ho in programma altri incontri, sogno nel cassetto? Lo avrei, ma sono anche consapevole che ormai è diventato difficile raggiungerlo".

Simone Cioni