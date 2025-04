Successo per i Runnerini Doc Afaph alla Coppa Toscana Fidal di Lucca

Una trasferta col botto per i Runnerini Doc Asd Afaph in Coppa Toscana Fidal tra le mura della Virtus Lucca. Una rosa ridotta ma fortemente motivata a mettersi in gioco sotto la supervisione dei coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti. Una performance di livello per Francesco Lazzarotti, già campione toscano Csi di cross e leader nel gran Prix Firal di campestre per la categoria Ragazzi. Una partenza fulminea con una corsa in crescendo contro i rivali toscani che non ha lasciato spazio a nessuno. Con il tempo di 1’42“3 ha dettato legge nei 600m vincendo l’oro. Trattandosi di una prova di biathlon (vortex e 600m) ha dimostrato il proprio valore (39° - 25,76 m) e si è piazzato 6° assoluto. Prova da lode, che mostra il suo stato di forma crescente per Luca Pasquini (al primo anno nella categoria) 22° nel vortex con 31,57m su un lotto di circa 70 rivali. Per lui un buon 2’00“9 nei 600m. Non molla e combatte sino alla fine la pari età Gaia Adele Coppedè impegnata nell’alto (1m – 13ª) e sui 600m (30ª - 2’28“3).

Nel settore Esordienti B tante emozioni in pista nei 50m. Ottimi riscontri per Sofia Pitanti Coppedè nel lungo (2,40m – 18ª) e non da meno è stata Viola Zuccaro Cavicchia (2,30m – 22ª). Tra i maschietti ha spiccato Lorenzo Grazzini che si è prodotto nei 50 ostacoli Esordienti A (36° - 11“1) e nel lungo (2,90 m – 32°). Tra le ragazze la classe 2014 Aurora Angeloni mostra un’ottima tecnica negli ostacoli e realizza 3,41 m nel lungo piazzandosi al settimo posto. Prossimi appuntamenti per i Runnerini Doc Afaph la Coppa toscana Ragazzi ed Esordienti a Pietrasanta, i Cds Cadetti a Massa e i campionati nazionali di cross Csi a Mel con Lazzarotti, Coppedè, Della Bianchina, Pasquini e Grazzini. Tutto in questo fine settimana.