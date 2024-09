Successo per la Coppa Italia a Punta Ala. Il Legacy Polo Team conquista il trofeo

A Punta Ala, la festa è quella del Legacy Polo Team. La squadra favorita, che partiva con 10 gol di handicap, ha alzato al cielo la Coppa Italia superando per 8-4 1/2 Cria del Mar/Abogados.

Lo svizzero Cedric Schweri, gli argentini Bautista Rigos e Tomas Astelarra e il francese Sebastian Sorbac alzano il trofeo a Punta Ala con il solito grande successo di pubblico. La squadra favorita, che partiva con 10 gol di handicap (coefficiente che nel polo sta a indicare il valore dei singoli giocatori che, sommati, danno un punteggio), ha alzato al cielo il trofeo donato dal maharaja di Jaipur, dopo aver superato per 8-4 1/2 Cria del Mar/Abogados.

Una finale avvincente che chiude quattro giorni di grande Polo organizzati dal Dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri e, più in generale, un mese di agosto su un campo dove prima della Coppa Italia si erano svolti altri due grandi eventi della disciplina, a testimonianza di quanto il Polo sia in crescita in Italia e in particolare a Punta Ala. Tribune ancora una volta sold out nella ‘casa’ del Polo a cui Gaia Bulgari, negli ultimi anni, ha ridato lo splendore di un tempo, e dove lo scorso anno si era giocato anche l’Europeo femminile.

"Ringrazio tutto il Punta Ala Polo Club, e in primis Gaia Bulgari, per la straordinaria organizzazione e il grande successo dell’edizione 2024 della Coppa Italia di Polo che, a partire dal 2008, si riconferma appuntamento di prestigio e, quest’anno, grazie alla collaborazione con Fondazione Operation Smile Italia, anche di solidarietà – afferma Simone Perillo, segretario generale della Fise –. Cinque squadre hanno dato vita a un torneo avvincente che ha coinvolto tutto il pubblico accorso numeroso sugli spalti di uno dei campi da Polo più belli del mondo, incastonato fra il mare e la pineta di Punta Ala".

Una Coppa Italia equilibratissima: alla fine del girone di qualificazione, infatti, erano state ben tre le squadre al secondo posto alle spalle del Legacy Polo Team. Per decretare la seconda finalista è stato quindi necessario uno spareggio ai rigori, che hanno visto prevalere Cria del Mar/Abogados, con SS Schneider, Ostersee e U.S. Polo Assn./Impression che hanno quindi disputato la finale per il podio in un girone a tre e SS Schneider, che è riuscita a salire sul gradino più basso del podio.