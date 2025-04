Successo per la gara trail nell'Appennino: quasi 600 partecipanti al Circuito Trail dei parchi

Grazie all’esperienza ed alla passione del club Mud & Snow di Marano il nostro Appennino ospita nuovamente una gara trail (letteralmente su sentiero) di rilevanza nazionale, che è anche prima prova del Circuito Trail dei parchi dell’Emilia, occasione per correre fra le più belle ’location’ dell’appennino emiliano. L’intenso programma della manifestazione dei Sassi comprende ben 4 distanze: la meno impegnativa è di 12 km., non competitiva; poi, in crescendo: 15 km. e ’short’ di 20 km., entrambe con dislivello verticale di 1.000 metri; ed infine il ’long trail’, 34 km. con dislivello di 1.950 metri. La prima soddisfazione è data dal numero di partecipanti complessivi, quasi 600, di cui 110 non competitivi; in un momento in cui per molte corse non è facile raggiungere il numero dei partecipanti degli anni precedenti il trail della Riva mostra di accrescere il gradimento; ottimi poi i piazzamenti degli atleti modenesi, che hanno fatto incetta di podi. Veniamo perciò ai risultati: nella 15 km- si impone nettamente il giovane reggiano Roberto Boni (classe ’99) in 1h32’; a 10 minuti arrivano, divisi da soli 15 secondi, Massimo Sargenti (Modena Runners Club) e Marco Maggi (Mud & Snow). In campo femminile vince senza discussioni "la prof" Isabella Morlini; per lei, classe 1971, il quinto posto assoluto ed il tempo di 1h57’. Bisogna attendere oltre 23 minuti per vedere Annalisa Tironi (Fratellanza) giungere al traguardo per il secondo posto; terza Claudia Cenciarini (Triiron) con 2h22’. Più equilibrata la gara sui 20 km. Vince Enrico Bonati del club di casa in 1h36’; tre minuti dopo arriva Samir Xhemalaj, oggi per i colori del Team Normal, che a sua volta precede di 3 minuti Lofti Gribi. In campo femminile vince Vittoria Vandelli (Fratellanza) in 2h esatte, seguita da Maria Nicoleta Rusu staccata di 8’ e da Laura Catti (Team Mud & Snow) a 2h11’. Nel Long Trail di 34 km. - salite per quasi 2000 metri - conquista il successo Robert Ferrari del club formiginese Team 3’30; il suo tempo è 3h23’, il che significa una media di 6’ a chilometro. A 3h27’ arriva Roberto Gheduzzi, altro atleta Mud & Snow. Terzo Luca Lombardi a 3h38’. Doppietta per Mud & Snow al femminile. Vince la specialista Dinahlee Calzolari in 3h44’, quinta assoluta. Precede la compagna di squadra Monica Cavara, ma il distacco è molto significativo: 50 minuti. Terza la ferrarese Paola Gelli. Sono già aperte le iscrizioni per la seconda tappa del circuito trail dei parchi: il 25 maggio torna la bella Marcia dei Tori di Capanno Tassone; ’solo’ 13 km., ma con la conquista del monte Spigolino.