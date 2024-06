Sudatina Montalese, le foto della corsa

Montale (Pistoia), 19 giugno 2024 – Il ritorno della Sudatina Montalese ha segnato un altro grande successo di partecipazione, confermando l'importanza di questo evento nel panorama delle corse podistiche locali. La competizione, articolata su un percorso di 10 km per i corridori e un tracciato ridotto per i camminatori, ha portato i partecipanti a sfidarsi su e giù per le suggestive colline di Montale.

Organizzata dal gruppo podistico trekking e camminatori Montale, in collaborazione con l'Avis, il Comune di Montale e la P.A. Croce D'Oro, la manifestazione è stata un esempio di sinergia tra diverse realtà locali.

Sotto l'egida della Uisp di Pistoia e del CSI comitato di Pistoia, e con il patrocinio del Comune, l'evento è stato splendidamente allestito per accogliere la tredicesima edizione del trofeo Avis Montale.

Quasi 300 partecipanti hanno preso parte alla competizione, rendendo omaggio a una giornata di sport e solidarietà. Gli atleti e i camminatori hanno potuto godere non solo della bellezza del percorso, ma anche delle delizie offerte dagli stand gastronomici organizzati nell'ambito della festa della P.A. Croce D'Oro. Questo aspetto, in particolare, ha contribuito a creare un'atmosfera di aggregazione e convivialità che è diventata il marchio distintivo delle manifestazioni podistiche locali.

Il successo della Sudatina Montalese dimostra come il lavoro di squadra e la collaborazione tra diverse associazioni possano dar vita a eventi di grande rilevanza sociale e sportiva. La partecipazione entusiasta degli atleti e del pubblico testimonia l'importanza di queste iniziative nel promuovere non solo lo sport, ma anche la coesione comunitaria e il benessere collettivo. In conclusione, la Sudatina Montalese si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di podismo, unendo sport, festa e solidarietà in una cornice naturale di rara bellezza. Con il supporto delle istituzioni locali e delle associazioni di volontariato, questa manifestazione continua a crescere e a coinvolgere sempre più partecipanti, dimostrando che lo sport è un potente strumento di aggregazione e inclusione sociale.