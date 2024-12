Sul green di punta ala. Chegia vince il "Trofeo del Morellino»

Nello scorso fine settimana, in un clima festoso, giocatori da tutta la Toscana hanno raggiunto il Golf Punta Ala prendendo parte alla tappa del World Amateur Golf Challenge, coincisa con il "Trofeo del Morellino di Scansano", giunto alla quarta edizione. Il giocatore di casa Fausto Chegia ha vinto grazie a un giro in 83 colpi. In prima e seconda categoria successi per i giocatori di casa Romeo Falloni (33) e Mario Camarda (39) che hanno preceduto rispettivamente il senese Giudo Bellucci (30) da Bagnaia e Daniele Medici (36) del Golf Vicopelago. In terza categoria Massimo Marzucchi (38) del golf Bagnaia ha prevalso nel testa a testa con Gianni Dainelli del Golf Miniere, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Al Golf Argentario i giocatori sono scesi in campo a coppie per la Coppa degli Auguri. Massimo Cozzi e Ottavio Coppola hanno tenuto fede al pronostico vincendo con 66 colpi.

Andrea Ronchi