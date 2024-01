Sul green di Punta Ala. A Chegia la tappa maremmana del Golf Up Trophy

Il Golf Up Trophy ha fatto tappa al Golf Punta Ala richiamando giocatori da tutta la regione determinati ad aggiudicarsi i posti in palio per la finale nazionale del circuito in programma al Golf Riva Toscana. Sono riusciti nell’impresa Fausto Chegia, vincitore della gara con 82 colpi, David Colonnata (33), Ray Tarantino (39) e Davide Giannoni (38) che si sono imposti nelle tre categorie nette. Si sono dovuti accontentare dei premi di giornata previsti per i secondi posti Riccardo Ioseffi (32), Fabio Rosso (37) e Giuseppe Bandini (36). Premi speciali a Patrizia Civeli (29) e Nicola Giannotti (36), rispettivamente migliori lady e senior. Il giorno seguente i vini delle Langhe sono stati protagonisti della premiazione della Barolo Golf Cup. Mazzeschi ha vinto con 80 colpi mentre nella categoria netta Mario Camarda (35) ha avuto la meglio su Riccardo Mazzoni (33).

Andrea Ronchi