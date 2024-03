Sul green di punta ala. A Lippini va il "Campo al Mare Bolgheri»

Il "Trofeo Campo al Mare Bolgheri", seconda tappa del Circuito Tenute Folonari Wine Challenge Race to Cabreo, è andato in scena al Golf Club Punta Ala. Lorenzo Lippini ha vinto grazie a un giro in 83 colpi. In prima categoria Mario Dini (33) ha superato di misura Angelo Colussi (32) mentre Franco Cencetti e Riccardo Mazzoni si sono imposti in seconda e terza con 36 punti precedendo Andrea Vichi (34) e Michele Tartaglione (32). Miglior senior Emilio Battisti (33). All’Argentario la giornata è stata vissuta all’insegna del divertimento con la Louisiana a coppie. Alessandro Fiorini e Maurizio Manno hanno vinto con 68 colpi, tre meno del par mentre nella categoria netta successo per Leonardo e Filippo Gherardi (42). Al Toscana la Festa della Donna è stata celebrata con la Coppa in Rosa. Simon Cooper migliore assoluto con 82 colpi mentre Paolo Barberini (41) ha dominato la graduatoria netta.

Andrea Ronchi