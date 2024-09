Sul Green di Punta Ala. I Molendijk dominano la scena

Mentre i migliori giocatori professionisti si affrontavano al Golf Argentario gli amateur grossetani hanno provato ad emularne le gesta prendendo parte alle gare in programma al Golf Club Punta Ala nel primo fine settimana d’Autunno.

Golf e gusto si sono incontrati nella Coppa Chianti Classico Mazzei, giocato con formula a coppie. Ingeborg e Peter Jan Molendijk hanno vinto con 89 colpi mentre Ursula e Anton Steiner (35) hanno prevalso nella categoria netta.

Sabato 21 Gioele Vannozzi ha vinto la "Sapori di Toscana Golf Cup" grazie a un giro in 76 colpi, solamente quattro oltre il par del campo.

In prima categoria Fausto Chegia (37) ha vinto il testa a testa con Valerio Pacini precedendolo di un solo colpo. In seconda categoria, invece, Francesco Caleri (42) ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto risultando irraggiungibile per il bravo Mario Camarda (40).

Premi speciali sono stati assegnati a Chiara Minoli (36), miglior lady, e Fabio Cini (36), senior.

Andrea Ronchi