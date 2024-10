Supercoppa italiana. Innocenti Follonica, buona la prima. Si inizia con un poker al Forte dei Marmi

Il primo round della Supercoppa Italiana va al Follonica (4-2 il finale) che supera al Capannino il Forte dei Marmi. Una partita giocata alla grande dalle due squadre che fino ai primi minuti si sono affrontati a viso aperto. E’ del Follonica il primo squillo grazie a Francesco Banini che fa esplodere il Capannino per la prima volta in stagione vestito a festa. Quando mancavano 8 minuti alla fine è Gnata a negare la rete a Francesco Banini con un tiro da fuori area. Anche Barozzi comunque non è da meno e ferma più di una volta i versiliesi che più volte sono andati di fronte per tentare di scavalcarlo. I biancazzurri spingono di più ma il Forte si difende ancora una volta grazie al suo portiere che fa muro sulle conclusioni di Pagnini (palo) e anche di Montigel. Prima della fine del primo tempo il Follonica raddoppia grazie ad una bella rete di Davide Banini che raccoglie un assist di Marco Pagnini. Nel secondo tempo il Forte accorcia con Ipinazar ma Davide Banini su punizione di prima (blu di Borgo su Franchi) segna il terzo gol. Ambrosio accorcia ancora su assist delizioso di Ipinazar. La partita si fa tesa: il Follonica riparte veloce ma il Forte, con ficcanti contropiedi, crea apprensione. Ci pensa Barozzi a salvare poi un rigore di Torner. Francesco Banini si vede ribattere una conclusione da fuori da Gnata. Proteste per un colpo subìto da Francesco Banini in area ed è il Follonica che ci prova fino alla fine: Pagnini si vede ribattere da Gnata un tap-in ma a 2 minuti dalla fine è sempre il Golden Boy, dopo un assist di Francesco Banini, a mettere nel sacco il 4-2 con una bella steccata di prima.