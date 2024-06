SuperSport, test a Misano. Debise è due volte quarto

Prima della quarta tappa del Mondiale SuperSport Next Gen che si terrà al Misano World Circuit, tra due settimane proprio sulla pista romagnola – quella di casa per il team ravennate Evan Bros – si sono tenuti due giorni di test nei quali l’hanno fatta da padrone le moto della classe regina delle derivate di serie, ovvero le SuperBike, ma nella quale sono arrivate buone indicazioni anche per le moto della classe intermedia, compresa la Yamaha del team ravennate Evan Bros, pilotata dal francese Valentin Debise, sino ad ora tre volte quinto, una sul gradino più basso del podio, ad Assen, infine 19º sempre sulla pista olandese per una scelta azzardata delle gomme. Evan Bros, dunque, è ufficialmente tornato in pista, per una fruttifera due giorni di test sul circuito dedicato a Marco Simoncelli.

Nonostante il meteo incerto, il team bizantino e il suo pilota Valentin Debise hanno ben lavorato. Nel corso della prima giornata il francese ha effettuato 71 giri, migliorando nel pomeriggio il proprio miglior crono della mattina, ottenendo la quarta piazza tra i piloti Supersport grazie al tempo di 1’37’’600. Il secondo giorno è stato in parte falcidiato dal maltempo, ma questo non ha impedito a Debise di compiere 47 giri, ottenendo nuovamente la quarta piazza di categoria. Più che soddisfatto Valentin Debise: "È stato un test positivo, sotto tanti punti di vista. Avevo tanta voglia di tornare in sella alla mia R6 e di lavorare con il team: nonostante il meteo, incerto siamo riusciti a concentrarci su diversi aspetti. Non vedo l’ora di gareggiare, per mettere a frutto tutto quello che abbiamo ottenuto in questa due giorni". Il diretto tecnico Mauro Pellegrini spiega "Il primo giorno abbiamo utilizzato un assetto molto simile a quello degli scorsi round, concentrandoci sui dettagli. Nella seconda giornata invece abbiamo compiuto importanti modifiche e provato alcuni componenti".

