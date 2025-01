Swim Project Codigoro, scatta il campionato

Parte domani alle 21 il campionato di pallanuoto Serie C girone 2 della Swim Project Codigoro, impegnata in trasferta nella piscina di Bolzano, della Rari Nantes Trento. Una stagione lunga 18 giornate per le 10 squadre inserite nel girone di competenza dal comitato Fin Veneto. Assieme a Swim Project Codigoro ci saranno Isocell Orobica, Canottieri Bissolati, Piacenza Pallanuoto Academy, Virgiliana Mantova, Pallanuoto Como, Rari Nantes Trento, Rari Nantes Verona, Sporting Lodi e Stile Libero Preganziol. La squadra codigorese seguita dal tecnico David Vecchiattini, alla sua prima esperienza nel campionato superiore, lotterà per la salvezza.

"Per raggiungere questo scopo – precisa il mister – il fattore campo gara sarà fondamentale, poiché in questa categoria si potrà giocare sia in campi da 30 che da 25 metri in base alle dimensioni della piscina. La piscina di casa non sarà quella di Codigoro, non regolamentare per la categoria, ma l’impianto padovano di Sant’Urbano. "Campionato sulla carta equilibrato, con molte squadre lombarde – sottolinea l’allenatore giocatore Vecchiattini –. Si riposerà solo nel week end di Pasqua, non saranno permesse cadute di concentrazione".

La rosa è composta dai portieri Nicola Borgato e Tommaso Febo, mentre completano la squadra Ruggero De Santis, Ulisse Bignardi, Piergiorgio Tiozzo, Simone Ferro, Gabriele Giolo, Tommaso Cazzola, Francesco Ferrari, David Vecchiattini, Cesare Castellani, Samuele Marzolla, Simone Drago, Edoardo Camozzi, Giorgio Cosaro e Marco Zampieri. L’allenatore, che segue la squadra sia in acqua che a bordo vasca, nell’avvicinamento al campionato ha cercato di migliorare in ogni reparto.

Domenica prossima alle 14 riprenderà anche il campionato Ragazzi con la terza giornata di precampionato contro Mestre. Codigoro, attualmente seconda nel girone, cercherà di continuare il trend positivo.

c. c.