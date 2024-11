Swim Project Codigoro. Un esercito di giovanissimi

Dopo la premiazione ricevuta durante l’Antica Fiera di Santa Croce di Codigoro, per i risultati ottenuti nella scorsa, la Swim Project, società che gestisce la piscina codigorese, è pronta per la prossima stagione sportiva anche se per un paio di mesi l’impianto natatorio rimarrà chiuso, per manutenzioni alla vasca. Fra tutti i risultati conseguiti primeggia la promozione in Serie C della squadra di pallanuoto, risultato storico perchè è l’unico impianto, nel ferrarese, a praticarla a questo livello agonistico.

Il settore pallanuoto, seguito da David Vecchiattini, Matteo Armari e Roberto Ruffoni; sarà impegnato su più fronti: la prima squadra allenata da Vecchiattini, esordirà nel campionato nazionale Serie C che comprende le regioni del Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia. L’obiettivo è di puntare alla salvezza come primo anno. La squadra Juniores, sarà impegnata nel campionato Triveneto, debutto nella categoria per far fare esperienza ai tanti giovani presenti. La squadra Ragazzi, seguita da Armari, esordirà domenica nella vasca di casa, partecipando al campionato Triveneto Fin con il Preganziol. La squadra Acquagoal, i giovani pallanuotisti nati dal 2017 al 2014, seguiti da Ruffoni, dovranno scendere in acqua nel circuito Emilia-Romagna Uisp, nel gioco della mini pallanuoto. Le squadre di Nuoto Agonistico e Nuoto Propaganda saranno impegnate nel circuito Emilia-Romagna Uisp, seguite da Valentina Ferro, Nicole Farinelli e Beatrice Guerzoni, cercheranno di far crescere i giovani nuotatori di Swim Project puntando a migliorare i risultati già ottenuti nella stagione scorsa. Fra questi il secondo posto nel campionato provinciale e il quinto ai regionali nei 50 metri Stile Libero di Matilda Zucchini. Gli Esordienti C, fino alla categoria Ragazzi, con Riccardo Aguiari e Melissa Boggiani hanno vinto nel Trofeo Manservisi di Cento, la distanza dei 100 metri Stile Libero. Anche le squadre di Nuoto Sincronizzato prenderanno parte al circuito regionale Uisp.

c. c.