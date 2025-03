Swim Project protagonista con le giovanili

La squadra della Swim Project Codigoro, che partecipa al campionato di serie C di pallanuoto, arriva al giro di boa con l’ennesima sconfitta e anche nell’ultima giornata col Rn Verona, esce sconfitta per 21-11. Buone notizie dalle formazioni giovanili, con Swim Project Juniores di mister Vecchiattini che guadagna il primo punto in casa a Codigoro in rimonta per 8-8 contro Piove di Sacco. Vittoria invece per 26-5 per la categoria Ragazzi, in trasferta ad Abano Terme contro i Grifoni Asd, partita che si indirizza già nel primo tempo con un parziale di 9-0. Seconda vittoria per i Ragazzi di mister Armari.

La squadra di Nuoto Sincronizzato ha partecipato alla quarta gara regionale presso la piscina comunale di Cesenatico al trofeo "Syncro Per Tutti". Le atlete hanno gareggiato nell’esercizio di vasca obbligata, dove si sono presentate in acqua singolarmente e hanno eseguito una sequenza di esercizi obbligati, da realizzare con la massima precisione. Tre medaglie d’oro: per la categoria esordienti C Aurora Spadon; per la categoria esordienti A Benedetta Pennini e per la categoria ragazze Carlotta Amadei, poi argento per Emma Piffanelli. Noemi Donato nella categoria "mini cuccioli" e Diletta Franco nella categoria esordienti B, si classificano al quarto posto. Nella categoria ragazze, Emma Piffanelli e Carlotta Amadei si prendono l’oro e si classificano al primo posto. Buoni piazzamenti anche per le altre: Stella Baracco categoria esordienti C, Gioia Bui e Giorgia Alina Purdea.