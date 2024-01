T-shirt, colori e record: è StraBologna. Piazza Maggiore, festa per venticinquemila

Il countdown è già cominciato: l’appuntamento è in Piazza Maggiore per il 12 maggio. Stiamo parlando di StraBologna, la classica dell’Uisp, che dopo aver assaporato i sapori dell’autunno – posticipo doveroso, sarebbe stato difficile fare festa mentre a maggio 2023 mezza regione era sott’acqua –, torna nella sua collocazione naturale.

Nicola Fornasari, che della StraBologna Uisp è l’anima, ha rimesso in moto la macchina organizzativa e il primo appuntamento di spessore, che ci porterà alla classica più amata dai bolognesi, è fissata per il 31 gennaio. In quella data saranno svelati i colori della maglia, che nel 2023 sono piaciuti particolarmente, perché l’Uisp aveva scelto in tempi non sospetti, prima ancora dell’esplosione di Thiago e dei suoi ragazzi, il rosso e il blu tanto cari alla squadra di calcio.

Grande curiosità anche perché le t-shirt, nel corso degli anni, in tessuti sempre più moderni, sono divenute anche un oggetto di culto da parte dei collezionisti e degli appassionati di memorabilia.

Le altre certezze, per questa corsa che come sempre proporrà tre tracciati diversi, sono legate al fatto che si tratterà dell’edizione numero 43 e che l’Uisp della presidentessa Paola Paltretti cercherà di stabilire un nuovo primato. Ormai le presenze fisse in occasione di questa prova non competitiva e aperta a tutti, superano abbondantemente quota 20mila. Il traguardo delle 25mila unità non è lontano e, continuando a lavorare con questa passione e questo entusiasmo, sarà un tetto che sarà presto raggiunto e tesserato.

Anche perché nel frattempo, in attesa appunto di svelare i colori della nuova t-shirt, lunedì sono state aperte le iscrizioni e sono già più di cinquecento i runner, di ogni età, che hanno dato fiducia all’Uisp e a StraBologna. Chi prima si iscrive, per di più, meglio alloggia. O, quantomeno, spende meno: iscriversi a StraBologna (t-shirt e un pacchetto di omaggi e buoni sconti) entro la fine del mese costerà 12 euro. Sette, invece, gli euro necessari per i bambini e per i cani.

Da qui all’inizio di maggio non mancheranno le sorprese, perché StraBologna è così, regala sempre tante novità.

E nei giorni precedenti la corsa, per di più, ci sarà anche il Villaggio StraBologna che prenderà posto tra Piazza Maggiore e Piazza del Nettuno. Per chi voglia giocare d’anticipo e intenda iscriversi subito, è disponibile la sede del comitato provinciale Uisp in via dell’Industria. Ma, più avanti, si moltiplicheranno anche i punti vendita, anche perché l’idea di superare quota 25mila potrebbe essere l’obiettivo di questa stagione.