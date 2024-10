Taekwondo al Palapalestre. Stage nazionale da sabato

Una ‘prima’ volta a Ferrara del Taekwondo. Sarà il Palapalestre a ospitare sabato 26 ottobre (dalle 15 alle 18) e domenica 27 ottobre (dalle 8 alle 19.30) lo stage nazionale di Taekwondo promosso dalla Fiamaco (Federazione Italiana Arti Marziali Coreane) e aperto al pubblico. L’iniziativa, organizzata dell’Accademia Oxilia della Polisportiva Putinati, con il patrocinio di Comune di Ferrara e di Uisp, vedrà la partecipazione di maestri di fama internazionale e sarà l’occasione per promuovere la pratica del taekwondo tradizionale. Il programma e i dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati ieri nella residenza municipale alla presenza dell’assessore comunale allo sport, Francesco Carità, con la partecipazione del presidente della Polisportiva Putinati Andrea De Vivo, presidente Uisp Ferrara Eleonora Banzi, dell’insegnante di Taekwondo per la Polisportiva Putinati Gregorio Oxilia e dell’insegnante della federazione Fiamaco maestro Kim Sung Bok. "Fa piacere che il nostro territorio – ha spiegato l’assessore Francesco Carità – ospiti un evento di richiamo nazionale per la disciplina sportiva del Taekwondo. Come amministrazione non potevamo che sostenerla". Ferrara, quindi, è pronta ad accogliere un evento di rilievo per il mondo delle arti marziali. Si tratta di uno stage nazionale di Taekwondo promosso dalla Fiamaco (Federazione Italiana Arti Marziali Coreane). Si tratta della prima volta che questa federazione approda a Ferrara, grazie all’impegno dell’Accademia Oxilia della Polisportiva Putinati, che ha avviato una scuola di Taekwondo WT per Junior e Senior. L’obiettivo dell’evento è duplice. Da un lato, promuovere la pratica del Taekwondo tradizionale, che negli ultimi anni ha visto affievolirsi il suo aspetto marziale a favore di un approccio prevalentemente sportivo.

Mario Tosatti