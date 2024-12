Taekwondo. Alessia Sturari e l’Edera campioni tricolori

Alessia Sturari ha vinto i campionati italiani assoluti di taekwondo. Originaria di Ancona, Alessia Sturari è ormai stata adottata dalla città di Forlì: tesserata da tre anni con l’Edera, la Sturari ha gareggiato alle finali di Napoli nella categoria al di sotto dei 49 chilogrammi ed era certamente una delle atlete più attese nella categoria, avendo conquistato due medaglie di bronzo negli ultimi due campionati tricolori, nonché l’oro in Coppa Italia, lo scorso giugno.

La gara di Alessia si è messa subito bene: arrivata agli ottavi per un sorteggio favorevole, ha poi battuto Sofia Ciarlo ai quarti e in semifinale l’atleta della nazionale Youmna Nasri, contro cui aveva vinto la finale di Coppa Italia nel giugno scorso. Alessia si è ripetuta senza lasciare neppure un round all’avversaria. La finale per il titolo è stata una sorta di derby, contro Martina Corelli: in forza all’Esercito, ma in precedenza tesserata per l’Edera sotto la guida di Filippo Rosati ora coach della Sturari. Alla fine, è arrivato un titolo italiano assoluto a distanza di 11 anni da quello di Lisa Gattella.

"Sono super felice – ha detto la stessa Sturari (nella foto, sul podio) –. Non ero la favorita ma incontro dopo incontro ho costruito questa vittoria. Anzi, l’ho costruita giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento assieme al mio coach e assieme ai miei compagni di squadra. Siamo una delle palestre più forti d’Italia e sono certa che questo non sarà l’ultimo titolo assoluto che vinceremo". A gennaio la attende una convocazione in Nazionale.

La Polisportiva Edera schierava anche Diana Calugareanu. Per lei è stato il primo campionato italiano assoluto, dopo aver vinto tanto ai tricolori giovanili. La forlivese ha gareggiato nella categoria 57 chilogrammi e si è dovuta arrendere al primo incontro.

u. b.