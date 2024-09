Taekwondo. Esami di cintura superati per gli allievi del maestro Zicarelli

Nel mese di giugno si è tenuto uno degli eventi più importanti per tutti gli atleti di arti marziali della nostra regione: gli esami di cintura nera. La Taekwondo Ferrara con i maestri Francesco e Lorenzo Zicarelli porta due dei suoi atleti, Adhem Gaha (23 anni) e Giovanni Stradaroli (16 anni), entrambi praticanti di questo sport anche a livello agonistico, all’esame per la cintura più alta tra quelle colorate.

Svoltosi a Rimini il 23 giugno, l’esame prevedeva varie prove tra cui le poomsae (in italiano “forme”), ovvero combattimenti immaginari in cui l’atleta è chiamato a dimostrare le sue competenze tecniche, e combattimenti veri e propri tra i partecipanti. Nonostante la difficoltà, gli esaminandi sono riusciti a superare le prove con buoni voti, arrivando così a conseguire il titolo di primo dan della cintura nera. Grande traguardo quindi, che però non segna la fine di un percorso, bensì l’inizio di un cammino altrettanto impegnativo: d’ora in avanti gli atleti potranno progredire sia ottenendo i successivi dan, sia sul piano personale, in quanto adesso verrà richiesta loro un’ulteriore cura nei dettagli e il perfezionamento di tecniche e nuove forme. I maestri Francesco Zicarelli e Lorenzo Zicarelli, dopo aver accompagnato la formazione di questi due atleti, portandoli ad un alto livello nella loro disciplina, si preparano ora alla nuova stagione che inizierà il 16 settembre presso la Gym&Tonic.