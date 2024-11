Taekwondo. Fistican vola agli Europei. Il suo tecnico: "Se lo merita»

Valentin Fistican, atleta 14enne dell’Asd Taekwondo Ravenna e campione italiano nella categoria -49 kg, sta rappresentando l’Italia ai campionati europei cadetti di taekwondo a Tirana in Albania che termineranno oggi. La squadra italiana è composta da 19 atleti e guidata dal commissario tecnico Claudio Nolano. "Viviamo questa esperienza con entusiasmo, è un’ulteriore opportunità di crescita che corona il lavoro e i risultati ottenuti in questi anni – commenta il maestro Vincenzo Sciuto, tecnico della Asd Taekwondo Ravenna, volato a Tirana per fare il tifo per Fistican –. Sono molto orgoglioso di questa convocazione, è stato premiato un ragazzo determinato, umile, sempre pronto ad aiutare gli altri e con alle spalle un ottimo curriculum in campo nazionale".