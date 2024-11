Taekwondo, in evidenza anche Crafa. Conti ragazzo d’oro. Tre vittorie di fila

Straordinari risultati per Andrea Conti (nella foto) e Tommaso Crafa, giovani promesse del taekwondo che si stanno distinguendo nelle loro rispettive categorie. Risultati che stanno rendendo orgoglioso anche il Comune di Monte San Savino. Andrea Conti, atleta delle Fiamme Rosse, cresciuto sportivamente a Monte San Savino, ha recentemente conquistato un traguardo eccezionale: tre medaglie d’oro consecutive in prestigiose competizioni internazionali, il Polish Open, il Dutch Open e il Dracula Open. Questi importanti successi gli hanno consentito di raggiungere il primo posto nella nuova classifica mondiale della categoria -54 kg, dimostrando non solo il suo talento, ma anche la determinazione e la disciplina che lo contraddistinguono. Andrea, che nel precedente quadriennio olimpico era già tra i primi dieci del ranking mondiale della categoria -54 kg, ha iniziato la stagione in modo brillante, confermando il suo ruolo di spicco nel panorama mondiale del taekwondo. Anche Tommaso Crafa, atleta di categoria Junior (-45 kg), ha conquistato importanti risultati a livello nazionale e regionale. Recentemente, Tommaso è stato premiato come vice-campione italiano ai Campionati Italiani Cinture Rosse, aggiungendo un altro titolo al suo palmarès. La sua costanza e dedizione lo hanno inoltre portato a vincere il titolo di campione regionale toscano lo scorso maggio, oltre a ottenere podi in competizioni di rilievo regionale e interregionale. ’ grande la soddisfazione da parte del Comune di Monte San Savino per i "suoi" due ragazzi: "Ci congratuliamo calorosamente con Andrea e Tommaso per questi risultati straordinari, frutto di un percorso di crescita sportiva che coinvolge tutta la nostra comunità. Questi giovani atleti sono un esempio di determinazione e impegno per i nostri giovani, e il loro successo ci rende orgogliosi di appartenere a una comunità che sostiene i valori dello sport e della perseveranza".