Taekwondo. Paulazzo d’oro. Bartolini è argento vivo

Ottimi risultati per il Taekwondo Cattolica e Riccione al Campionato open in Umbria, il "Trofeo Volumnia", dedicato agli atleti della specialità "combattimento" (6-13 anni). Per il gruppo, da segnalare gli eccellenti risultati raggiunti da Andrea Paulazzo, che ha conquistato uno splendido oro, da Vittorio Bartolini, che è arrivato all’argento, e dai quattro bronzi. Il terzo gradino del podio è stato raggiunto da Enea Makariev, Khawla El Bakri, Francesca Fedele e Fabiola Fedele. Esprimono grande soddisfazione i Maestri Davide Berti e Gianluca Lotti, coi prossimi appuntamenti che si prospettano altrettanto importanti e di valore tecnico notevole.

Il gruppo sarà infatti impegnato prossimamente nelle competizioni dell’Insubria Cup, che avrà luogo a Busto Arsizio il 21 e 22 febbraio e che proporrà un parterre di protagonisti di eccellente valore. Per i giovani romagnoli questi ultimi risultati rappresentano una crescita notevole che si nota anche nei piazzamenti ottenuti di manifestazione in manifestazione.