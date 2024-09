Tante gare ospitate al Tittoni, complimenti dai vertici nazionali al Moto club Fagioli di Cingoli

Il trittico di competizioni nazionali giovanili, disputato sulla pista del crossodromo cingolano Tittoni, all’insegna del Trofeo Giancarlo Marinoni a squadre, ha concluso l’attività organizzativa del Moto club "Armando Fagioli". Ha vinto come lo scorso anno la formazione della Lombardia con 22 punti il "Marinoni" precedendo nell’ordine l’Emilia Romagna (36) e il Veneto (38) Le rappresentative regionali partecipanti sono state 28. La compagine delle Marche si è classificata undicesima. Il Trofeo dell’Avvenire per debuttanti, è stato conquistato da Ivan Vailati (M. C. Alfieri-Yamaha, 47 punti) rispettivamente primo e secondo nelle due corse; al posto d’onore Giovanni Leto (M. C. Regolarità 70-GasGas, 45). La prima edizione della Coppa Italia femminile, categorie Junior, Senior e Under 17, è stata effettuata da venti ragazze: si è affermata Alessia Di Lucia (Campania-GasGas) aggiudicandosi con 500 punti entrambe le manches dopo aver battuto la diretta rivale Sofia Chermaz (VenetoHusqvarna, 420). Undicesima assoluta l’undicenne cingolana Greta Polita (Yamaha) effettiva al "Fagioli" e seconda nella categoria Junior. Soddisfatta la dirigenza del sodalizio presieduto da Luigi Ciattaglia, che ha ricevuto i complimenti a livello federale per le ottimali condizioni della pista e l’efficienza dei servizi. Folto il pubblico in tutt’e due le giornate. Ora l’attesa è per l’assemblea del "Fagioli" convocata per domenica 24 novembre: si dovrà procedere al rinnovo del direttivo che ininterrottamente al vertice dal 1980 ha Ciattaglia già segretario e consigliere dal 1971.

Gianfilippo Centanni