Tanti ’Rarini per amore’. Inclusione e solidarietà

Sport, inclusione e solidarietà. Questo il significato dell’iniziativa promossa e organizzata dalla Onlus "Rarini per amore" che si occupa di sostenere le famiglie bisognose nell’avviamento alla pratica natatoria, con l’obiettivo di divulgare il seme della solidarietà attraverso lo sport paralimpico.

L’evento, presentato dal presidente della Rari Nantes Florentia Andrea Pieri avrà luogo domenica 23 con inizio alle ore 10 alla piscina Nannini di Bellariva attraverso un triangolare di pallanuoto paralimpico cui prenderanno parte, oltre alla squadra della società biancorossa - la più titolata in Italia con uno scudetto, quattro Coppe Italia e una Super Coppa tricolpre in bacheca -, anche quelle della Pallanuoto Trieste e dei campioni italiani in carica dei Napoli Lions.

Le partite ufficiali saranno precedute, domani alle 19, da un allenamento congiunto fra le tre squadre. Il torneo è anche un’anteprima del Preliminary round, girone Gold, del V campionato italiano di pallanuoto paralimpica in programma sempre alla Nannini dal 4 al 6 aprile.

"Il sociale è un valore fondamentale per la Rari Nantes Florentia - ha dichiarato Pieri -, questi ragazzi, con le loro straordinarie capacità, ci insegnano ogni giorno cosa significhi davvero superare i limiti. ‘Rarini per Amore’ non è solo un nome ma un modo di intendere lo sport: passione, impegno e inclusione".

Alla presentazione dell’evento sono intervenuti, tra gli altri, anche l’assessora allo sport del comune di Firenze Letizia Perini, il capitano della squadra della Rari Nantes Florentia Ability Elio Filidei e i giocatori Federico Fattori e Alessio Signorini.

"Finalmente possiamo giocare davanti ai nostri tifosi e alle nostre famiglie, e per tutti noi sarà un’emozione unica - ha detto Filidei -, questo triangolare è la dimostrazione che la pallanuoto paralimpica è uno sport di alto livello, fatto di impegno, sacrificio e tanta passione. Per chiunque voglia scoprire questo mondo, invitiamo tutti alla piscina Nannini. Basta entrare e guardarci: vi accorgerete che l’unica vera barriera è quella mentale".

Franco Morabito