Tc Bisenzio, ci siamo. Oggi il "duello" decisivo

Grande tennis al Tc Bisenzio. Oggi la formazione maschile di serie C del Tc Bisenzio giocherà in casa il match di ritorno per conquistare la promozione in serie B2. Dopo la vittoria per 4-2 in Veneto, contro lo Sporting Villabella, i Bad Boys del Tc Bisenzio dovranno almeno conquistare tre vittorie per festeggiare il passaggio alla serie cadetta. "Si inizia alle 10 - spiega il direttore sportivo del Fabbricone, Stefano Bonechi -. Ci sarà anche Cosimo Banti che all’andata non c’era. Siamo fiduciosi".

Intanto il Tc Bisenzio A (foto) ha superato in finale il Tc Prato nella fase Oro provinciale del campionato a squadre di Coppa Italia ed è campione provinciale di Coppa Italia Tpra. Il team del Fabbricone, composto da Sandro Becagli, Daniele Sguanci, Tindaro Zingales, Stefano Bonechi, Alessandro Borraccino e Gianmarco Tendi, difenderà i colori pratesi nel tabellone regionale della competizione, mentre il Tc Prato farà un turno preliminare. Nel prossimo match gli amatori del Tc Bisenzio saranno protagonisti al Tc Ponsacco. In finale Filippo Pozzarini (Tc Prato) ha superato Daniele Gianini, poi il pareggio è arrivato grazie alla vittoria di Sandro Becagli (Tc Bisenzio) su Alberto Liguori. Infine il doppio del Fabbricone composto da Daniele Sguanci e Tindaro Zingales ha superato la coppia del Tc Prato formata da Marco e Roberto Papi. Nel tabellone Tpra Silver vittoria del Ct Paolo Ciampi Coiano sul Tc Prato D.

L. M.