Tc Bisenzio, ultimo sforzo. La serie B2 è a un passo

Tc Bisenzio a un passo dalla promozione in B2 maschile. La formazione di serie C del "Fabbricone" nel primo round degli spareggi play off nazionali ha vinto 4-2 in trasferta in Veneto contro lo Sporting Villabella. Dopo i singolari la sfida era in parità (2-2) dopo le vittorie di Federico Ulisse Guarducci e Mattia Materi e le sconfitte di Matteo Mesaglio e Pietro Signorini. I doppi si sono confermati l’arma vincente dei "bad boys" del Fabbricone: la coppia Guarducci-Mesaglio e quella composta da Materi e Signorini sono riuscite a superare i rispettivi avversari. Dopodomani, nel ritorno decisivo al Tc Bisenzio, ai pratesi potranno bastare tre punti per salire in B2. "La squadra ha dimostrato di essere davvero forte e unita – spiega il direttore sportivo del Tc Bisenzio, Stefano Bonechi – A ottobre con la prima squadra parteciperemo alla A2 maschile. Poter schierare una formazione in serie A e una in serie B confermerebbe che stiamo lavorando bene". Si è concluso, intanto, al Ct Paolo Ciampi di Coiano il torneo di terza categoria limitato 3.4: nel singolare maschile vince Lorenzo Priami (Sporting Club Valdelsa), che in finale ha superato Gabriele Silvestri (Sporting Club Montecatini); in semifinale sono giunti Lorenzo Gambini (Tc Prato) e Lorenzo Imprescrutabile (Tc Costa Azzurra). Nel doppio maschile ha prevalso la coppia Fedi-Capo (Tc Costa Azzurra), che in finale si è imposta 6-0, 6-4 sul duo formato da Gabriele Tempestini e Andrea Pieralli.