Tchoukball. Ferrara Monkeys concludono il girone di andata al comando

Anno nuovo, ma sempre la cara vecchia Serie A. Nella giornata di domenica 14 gennaio i nostri Monkeys hanno affrontato l’ultima giornata del girone d’andata a Rovello Porro, disputando ben 3 partite con Rovello Sgavisc, Rovello Seran e Cassano Hawks. Primo impegno di giornata con i Rovello Sgavisc, campioni italiani in carica e vicecampioni europei, per la partita tra due delle squadre europee più in forma degli ultimi anni. I Monkeys riescono a staccare gli avversari nel primo tempo, concludendo i primi 15 minuti con 5 punti di vantaggio. I padroni di casa non tradiscono le aspettative e riescono a tornare in partita, raggiungendo la parità a 7 minuti dal termine della partita. Nonostante l’inerzia della partita fosse in quel momento dalla parte dei padroni di casa, trascinati da un tifo agguerrito, i ferraresi riescono a reagire tornando a toccare le 5 lunghezze di vantaggio. Al termine dei 45 minuti il tabellone recita il punteggio di 55-58. Secondo appuntamento per i Monkeys con i Rovello Seran, quinti classificati dello scorso campionato e attualmente quarta forza del campionato. Nei primi minuti gli ospiti partono forte, prendendo subito il largo e avendo poi spazio per sperimentare nuove tattiche e nuovi ruoli, punteggio finale di 42-63. I Ferrara Monkeys concludono il girone d’andata al comando della classifica, con 9 vittorie in altrettanti incontri ed un chiaro messaggio per le inseguitrici.