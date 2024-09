Tchoukball. Parco dell’Amicizia. Via alla nuova stagione

Il 18° Green Tchoukball è stato l’occasione per incontrarsi di nuovo in vista dell’inizio della stagione sportiva. I più coraggiosi si sono presentati alle 7.30 per allestire i campi e svolgere le varie mansioni per la buona riuscita della giornata, mentre dalle 8.45 il Parco dell’Amicizia si è popolato un po’ alla volta con i giocatori presenti arrivati da tutta Italia. Ogni squadra ha ritirato le proprie maglie del torneo, scoprendo il colore scelto da tutti i tesserati del Ferrara Tchoukball nell’ultima stagione: fucsia con scritta bianca. Fischio d’inizio delle prime partite alle 9.45, poi una partita ogni quarto d’ora senza sosta fino al termine della prima fase del torneo alle 12.15. In attesa del pranzo, è stato il momento di ricordare l’amico Max Checchi, alla sesta edizione del trofeo a lui dedicato.

Nonostante il sole cocente, alle 14 le squadre erano di nuovo pronte in campo per riprendere a giocare: le prime 8 squadre nel tabellone a partire dai quarti per stabilire le posizioni 1-8, le altre 7 per stabilire le posizioni 9-15. Partite da 15 minuti ad eliminazione diretta, alcune soprese e supplementari, per poi arrivare alla finalissima che prevedeva 2 tempi da 10 minuti l’uno. Le squadre finaliste sono stati i 9 Ipotetici, ultima squadra iscritta e che vedeva nelle proprie fila tutti giocatori esperti nel giro delle nazionali (maschile e femminile), e i Garsonne, un mix di ragazzi esperti e due membri alla prima esperienza nel mondo del tchoukball. La partita si è giocata con un’ottima presenza di pubblico ed il commento tecnico dei soliti Luca Greco e Vittorio Rossetto che hanno allietato i presenti con una cronaca piacevole e divertente. Al termine dei 20 minuti di gioco, i 9 Ipotetici si sono guadagnati il primo posto della diciottesima edizione del Green Tchoukball.

Al termine di questo evento, è necessario ringraziare i partner che ci hanno accompagnato nell’organizzazione dell’evento: Csi per il prestito dei gazebo, Fermac per la stampa delle magliette, Piadineria Crudo e Fontina per il pranzo, Salvi per la frutta offerta, Decathlon per i premi per le prime squadre classificate e i gazebo.