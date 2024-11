Tchoukball. Pulcinuts, esordio perfetto nel torneo under 14

Domenica scorsa si è tenuta la prima giornata del campionato M14 24/25 per i Ferrara Pulcinuts, che si sono recati a Lendinara per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La stagione si apre con alcune novità: cambio di allenatore e diversi nuovi giocatori, elementi che rendono l’inizio ancora più entusiasmante per i giovani atleti ferraresi. La prima partita ha visto in campo i Pulcinuts e i padroni di casa, i Lendinara Wolves, in un derby atteso. La squadra è scesa in campo decisa, partendo subito con grande intensità e costruendo un vantaggio importante già nei minuti iniziali. Nel corso della partita, i Pulcinuts sono riusciti a gestire il ritmo senza lasciare spazio agli avversari, portando a casa una vittoria netta per 26 a 15. Nella seconda partita, i Pulcinuts hanno affrontato i Rovello Titans: questa volta la gara si è dimostrata più combattuta nella fase iniziale, con i Titans che hanno messo in difficoltà i nostri ragazzi, rendendo difficile prendere il largo nel punteggio. Tuttavia, grazie alla concentrazione e al gioco di squadra, i Pulcinuts sono riusciti ad imporsi anche in questo incontro, con il risultato finale di 25 a 15.

La partita prevista con i Cassano Sparrows si è conclusa con una vittoria a tavolino per i Pulcinuts, poiché la squadra avversaria non si è presentata alla giornata non avendo a disposizione il numero minimo di giocatori presenti, risultato di 10 a 0.

"Oggi abbiamo giocato la nostra prima giornata di campionato, una novità e un inizio sia per molti dei Pulcinuts, che hanno cominciato quest’anno, sia per me, perché questa è la mia prima esperienza da allenatrice – dice Eleonora Tartarini, allenatrice dei Pulcinuts –. E’ stato un esordio fantastico, 3 vittorie su 3 partite ma non solo: ragazzi in entrambe le partite e fuori dal campo si sono dimostrati per tutta la giornata carichi e felici, sicuramente a livello tecnico abbiamo da migliorare e da crescere, ma il tempo non ci manca e abbiamo tutti i presupposti per passare una stagione meravigliosa".