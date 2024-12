Tchoukball. Serie A in gara a Poggio. Monkeys al secondo posto

Domenica scorsa si è tenuta a Poggio Renatico la quarta giornata del girone d’andata del Campionato di Serie A di Tchoukball 2024/25). Le due squadre del distretto in casa, Ferrara Monkeys e Ferrara Caplaz, hanno accolto le due squadre provenienti da Caronno (Spartans e Vikings). Prima partita di giornata tra Monkeys e Spartans: i padroni di casa non riescono a limitare gli ospiti nel primo tempo, subendo molti punti e di conseguenza terminando la frazione senza un grosso distacco. Dal secondo tempo però, complici alcune sostituzioni e un bagaglio tecnico differente, la musica cambia e la partita scorre senza problemi fino al punteggio finale di 69 a 44.

Secondo appuntamento tra Caplaz e Vikings, partita che la scorsa stagione si è disputata come finale del Campionato di Serie B e ha visto i Caplaz trionfare dopo una partita al cardiopalma. Grazie a qualche ritorno importante, questi Vikings si mostrano fin da subito più coesi ed esperti tecnicamente, mettendo in difficoltà i ferraresi. Dopo un primo tempo concluso in perfetta parità, un momento buio nel secondo tempo permette agli ospiti di prendere il largo e mantenerlo fino al punteggio finale di 48 a 56.

Nel terzo match, tra Monkeys e Vikings, i padroni di casa spingono sull’acceleratore fin dal primo minuto, costruendo un grosso distacco minuto dopo minuto che culmina nel punteggio allo scadere di 77 a 34.

L’ultimo incontro che va in scena è quello tra Caplaz e Spartans: i ferraresi sono ben consapevoli della differenza di esperienza tra le due squadre, ma di certo non vogliono sfigurare. Nonostante le ottime intenzioni, il campo dice che gli ospiti oltre ad avere l’esperienza dalla propria parte hanno anche la grinta necessaria per portare a casa la partita, che si conclude con il punteggio finale di 53 a 68.

"La stagione è lunga e avremo sicuramente modo di rifarci – dice Andrea Bonora, allenatore dei Ferrara Caplaz, proseguendo –. Contiamo di recuperare gli ultimi indisponibili per essere finalmente al completo e poter lavorare sodo in palestra tutti insieme. Abbiamo circa un mese e mezzo per presentarci a Rovello al massimo della forma".