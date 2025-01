Tegola sul Forte dei Marmi. Pato Ipinasar fuori due mesi

Una tegola bella e buona. È quella che è finita in testa alla Canniccia Motor Club Forte, con il pesante infortunio capitato a Patricio ‘Pato’ Ipinazar. Il 31enne asso argentino, naturalizzato italiano ed autore finora di 10 gol in campionato, sabato scorso a Lodi ha dovuto abbandonare la pista in seguito di uno scontro di gioco; scontro che ha riportato conseguenze non da poco. Gli esami strumentali, cui l’ex River Plate, Viareggio e Montebello è stato sottoposto, hanno evidenziato una frattura composta alla mandibola, con tempi di recupero stimabili in 45-60 giorni. Una vera disdetta che potrebbe costringere il club rossoblù - che in una nota ha subito espresso vicinanza al suo giocatore - ad intervenire sulla rosa. A domanda precisa il direttore generale Antonio Agostini non si è voluto sbottonare: "Il mercato è chiuso". Ciò però non significa che il Forte, per tutelarsi da ogni evenienza, non avesse già tesserato qualcuno tra gli svincolati...

Intanto, la Federazione ha comunicato le date dei Quarti di Finale di Coppa Italia, che si giocheranno infrasettimanalmente nel mese di gennaio: Lodi-Valdagno martedì 21 alle 20;45 mentre Trissino- Grosseto sarà mercoledì 22, sempre alle 20;45. Martedì 28, sarà la volta di Forte-Monza, mercoledi 29 quella di Follonica-Bassano, anch’esse alle 20,45. Partite secche ed in caso di parità al 50’: due tempi supplementari da 5’ ed eventuali rigori. Le semifinali si giocheranno il 15 marzo, la finale domenica 16 marzo. Gli orari definitivi saranno comunicati dopo l’assegnazione della sede della Final Four.

Sergio Iacopetti