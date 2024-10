’Tempo Zero Experiences’. Sport a misura di bambino

Si prefigge l’obiettivo di stimolare le capacità psicomotorie e cognitive dei bambini attraverso un’offerta diversificata di attività fisiche e didattiche. Un’opportunità unica ed inclusiva, non solo per i praticanti il rugby, ma per tutti coloro che desiderano esplorare, scoprire e crescere insieme, fornendo ai bambini un aiuto per un crescita più sana ed informata, nonché formando i bambini nella consapevolezza e responsabilità. Stiamo parlando di ‘Tempo Zero Experiences’, l’innovativo progetto dedicato ai bambini di età compresa tra i 6 i 10 anni, a cura di ‘Lugo Rugby 15’, sodalizio nato una decina di anni fa e presieduto da Barbara Bravi.

Il progetto è stato presentato ieri al Salone Estense della Rocca alla presenza di Marco Balbi (dirigente di ‘Lugo Rugby 15’ e responsabile del progetto), di Luca Trevisan (responsabile allenatoriq del sodalizio) e Francesco Urbani, responsabile ‘Rugby di Base’ della Figr. "Non nascondo – osserva Balbi – che il percorso che ha portato a mettere in campo questa iniziativa si è rivelato impegnativo, ma alla fine ci sta regalando non poche soddisfazioni. Un percorso che ha avuto origine qualche anno fa quando abbiamo dato vita, parallelamente agli allenamenti di rugby, ad una sorta di attività multisport finalizzata a migliorare l’aspetto fisico dei nostri giovani atleti. In seguito abbiamo ritenuto importante migliorarlo ulteriormente, ampliandolo attraverso una cultura sportiva didattica, ‘Tempo Zero Expreriences’ non è rivolto ai soli bambini che praticano già rugby, ma anche a coloro che intendono fare esperienze con altre discipline, in questo caso grazie alla preziosa collaborazione di educatori come il maestro di kung fu Andrea Urbani, maestro di kung, l’educatrice di yoga per bambini Elektra Montanari e il maestro di judo Danilo Naldi".

Non mancheranno "attività educative come alimentazione, orienteering, conoscenza del territorio, dell’ambiente, attività musicali". Il progetto si sviluppa in 8 mesi (da domani, con un open day di presentazione alle 17.30 presso Sala Baracca), fino al 30 maggio: 27 appuntamenti (uno a settimana escludendo i periodi festivi). Al secondo appuntamento saranno consegnate le divise. Per i non praticanti il minirugby, l’iscrizione permetterà 23 allenamenti di prova gratuiti al campo 2 del ‘Muccinelli’. Le adesioni non potranno superare i 30 iscritti e termineranno al raggiungimento del quorum. Info e maggiori dettagli: 3290507728 (dalle 18 alle 19) oppure lasciando il recapito su whatsaspp.

Lu.Sca.