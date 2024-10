Tennis - Al Campionato Italiano Aspli (Associazione sportiva polizie locali d’Italia) i vigili hanno centrato un ottimo risultato. Un bronzo di prestigio per la Polizia Municipale

La Polizia Municipale di Firenze si classifica terza al Campionato Italiano a squadre di tennis, disputando 4 finali su 8 tornei e per il secondo anno consecutivo conquista il titolo femminile assoluto Sara Alessandrini.

Quattro finali su otto tornei e un titolo portato a casa. È questo il risultato con cui la Polizia Municipale biancorossa si è guadagnata con onore il gradino più basso del podio nell’edizione numero 53 della rassegna nazionale di tennis dell’ASPLI (Associazione sportiva polizie locali d’Italia) svoltosi nella splendida cornice di Palermo. La compagine fiorentina, capitanata da Federico Ignesti, fortemente rimaneggiata, ottiene comunque un piazzamento che alla viglia non era certo scontato. Punta di diamante della squadra è risultata, ancora una volta, Sara Alessandrini, che riesce a bissare il risultato dello scorso anno riconquistando il titolo di campionessa italiana assoluta e a centrare un altra finale in doppio misto insieme a Federico Ignesti. Ottime anche le prove di Ignesti e Claudio Vatteroni, carrarino, che ha giocato per i colori fiorentini finalista nell’Over 5o e in doppio con Ignesti.

"Un grazie a tutta la squadra – le parole del capitano Ignesti – e a Peppe Mantia, ineguagliabile organizzatore della manifestazione e Alberto Scolari, responsabile della sezione Tennis ASPLI". La prossima edizione vedrà anche la partecipazione di nuove ’reclute’ che potranno spingere ancora più in alto, magari puntando al titolo tricolore. E sarebbe la prima volta per Firenze.

Questa la formazione di Firenze: Ignesti Federico (capitano), Sara Alessandrini, Claudio Vatteroni. I risultati principali: Singolo Open Femminile: Alessandrini Sara 1° classificata - Campionessa Italiana 2024

Doppio Open Maschile: Ignesti/Vatteroni 2° classificati - Vice Campioni Italiani 2024

Doppio Misto Open: Alessandrini/Ignesti 2° classificati - Vice Campioni Italiani 2024

Singolo Over50 maschile: Claudio Vatteroni 2° classificato - Vice Campione Italiano 2024

Singolo Over50 maschile: Ignesti Federico 3° classificato