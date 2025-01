Tennis. Al Forum lo Junior Tour emiliano-romagnolo

Una rassegna di giovani talenti sui campi in terra rossa del Forum Tennis. da oggi, presso l’impianto del circolo di via Campo di Marte, si svolge un’importante rassegna di tennis giovanile con il patrocinio del Comune di Forlì: una tappa del circuito ‘Emilia-Romagna Junior Tour’ riservata alle categorie Under 10, 12 e 14 maschili e femminili, per un totale di ben 262 giocatori in campo provenienti da tante regioni. Al termine del circuito, che toccherà le varie provincie regionali, saranno disputate le finali di ogni categoria, evento in programma il prossimo 9 febbraio. Il giudice di gara al Forum per il tabellone è Walter Naldoni; per le partite i giudici sono Graziano Farolfi e Marco Gatti; direttore di gara Mauro Emiliani.

f. p.