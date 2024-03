Tennis. Campionati Toscani al Match Ball Capecchi e Sciahbasi in campo

Agli Open di pre qualificazioni Bnl d’Italia 2024, che assegnano i titoli toscani, si sono iscritti ieri anche Daniele Capecchi e Lorenzo Sciahbasi, tesserati Match Ball Firenze che fanno parte della squadra che prende parte al campionato di serie A2. La kermesse tennistica riguarda varie categorie e ha già preso il via sui campi del Match Ball a Candeli e a supporto agli Assi Giglio Rosso e a Valleverde di Ponte a Ema. I partecipanti in totale hanno già superato i 650 iscritti, per terminare il 30 marzo. Andrà a conclusione il torneo di Terza Categoria, sia al maschile che al femminile, per premiare con lo scudetto toscano i vincitori. Inoltre verranno assegnati alle coppie vincitrici del doppio (maschile e femminile) i pass per il torneo di doppio di Roma e il titolo toscano alle migliori coppie regionali.

Il torneo ha avuto inizio il 15 marzo con le prime sezioni dove giocano gli atleti classificati Quarta e Terza categoria, per poi far entrare in gara i giocatori con la classifica più alta. Tutti i qualificati provenienti dai 10 tornei provinciali di Quarta categoria saranno i protagonisti di questa prima fase e per loro il sogno di conquistare un posto a Roma è ancora vivo. I vincitori di Quarta e di Terza rappresenteranno la Toscana al tabellone nazionale della categoria. Lunedì tocca ai Seconda categoria.