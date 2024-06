Tennis. Cervia cade a un passo dal traguardo. Il titolo Over 55 va al Ct Parioli di Roma

Il Ct Cervia arriva ad un passo dalla conquista dello scudetto Over 55. Il sogno sfuma nella giornata finale, nel match decisivo contro i padroni di casa del Circolo Tennis Parioli di Roma. Per il Ct Cervia è arrivata la sconfitta contro la formazione capitolina per 2-1. Nei singolari Paolo Pambianco (2.8) ha travolto Fabrizio Gherardi (2.7) per 6-0, 6-0, il Ct Parioli pareggia con il successo di Edoardo Mazza su Giovanni Farolfi (2.8) per 2-6, 6-2, 6-1, poi nel doppio decisivo Pambianco-Badalucco hanno ceduto 6-4, 6-4 a Biagianti-Pozzi. Giovedì intanto, sui campi del Circolo Tennis Cervia, parte il torneo nazionale Open maschile, la "Coppa Hotel Globus" dotato di 1000 euro di montepremi. Nel maschile sono 48 gli iscritti. Si parte con la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono andate ai 4.2 Edoardo Belletti, Paolo Barzanti e Fabrizio Masetti. Si passa poi alla sezione di 3° nella quale le teste di serie sono state assegnate nell’ordine ai 3.1 Andrea Valli, Andrea Zanuccoli, Pietro Rinaldini, Enea Vinetti, Daniele Longo, Giorgio Ruggeri, Giacomo Ercolani e Diego Orlando. Nel tabellone finale guidano le fila il 2.5 Diego Sabattini, il 2.6 Pietro Ricci, i 2.7 Pietro Briganti e Tommaso Spina. Primo tabellone, 4° turno: Edoardo Belletti (4.2, n.1)-Nicolò Rusticali (4.3) 6-4, 6-4. Nel femminile (24 al via) previsti i tabelloni di 4° dove la n.1 è Monica Sincini (4.2), di 3° guidato dalle 3.1 Greta Vagnini, Alice Rossi e Beatrice Proli ed infine il tabellone finale con n.1 Mia Chiantella (2.7), n.2 Agnese Stagni (2.7), n.3 Evelyn Amati (2.7), n.4 Gaia Donati (2.7).