Tennis. Ct Firenze, anno d’oro. E ora scattano i tornei

Il Circolo Tennis Firenze prosegue la sua marcia nel settore agonistico a vele spiegate. Da ricordare gli eccellenti risultati della squadra femminile di serie B2, che ha conquistato la promozione, e i due secondi posti a livello nazionale dell’Over 50 e delle Ladies 45. Ora il club con sede in viale del Visarno alle Cascine, sarà il fulcro dell’attività tennistica regionale e nazionale. "Dal 16 al 29 settembre ospiteremo i campionati toscani Veterani come tradizione del Circolo - spiega la ds Sara Mazzetti - e dal 20 al 22 settembre avremo l’onore di organizzare la finale dei campionati italiani a squadre femminili Under 14. A ottobre il Master femminile regionale e domenica 6 ottobre a Firenze il Trofeo Doremi per under 9. Una manifestazione molto bella che fa divertire i più piccoli con tante sfide tra di loro".

Il Ct dimostra di aver ripreso la sua vocazione legata all’attività agonistica. "Quest’anno è stato fatto un lavoro importante da tutto lo staff tecnico e organizzativo - prosegue Mazzetti - per cercare di seguire i ragazzi agonisti e i maestri si sono intercambiati per essere presenti anche nei mesi estivi. Da lunedì 9, fino a fine settembre, ci sarà la possibilità di venire a provare al circolo e avere una programmazione mirata e individuale. Mentre per la scuola Sat avremo una settimana di prove gratuite dal 16 al 20 settembre".

Queste iniziative confermano un momento felice per il tennis. "I risultati dei nostri giocatori italiani - tiene a precisare il presidente del Ct Firenze, Carlo Pennisi - primi tra tutti Jannik Sinner e Jasmine Paolini, ma anche di Lorenzo Musetti, vincitore del nostro Torneo Internazionale Under 18 e bronzo alle Olimpiadi di Parigi, con l’oro della coppia Errani-Paolini, hanno fatto diventare il tennis uno sport conosciuto da tutti. Di conseguenza c’è tanta voglia di continuare a stimolare chi già gioca e di far iniziare tanti bambini/e a questa disciplina. Il CT Firenze è nato nel 1898, ma è sempre proiettato al futuro. Qui è nata la Federtennis che ora si è trasformata, sempre a Firenze, in Federazione Italiana Tennis e Padel. La passione e la storia devono essere il nostro valore da trasmettere ai giovani".

Francesco Querusti