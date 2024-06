Tennis. Ct Firenze protagonista. Caccia alla promozione

Il Ct Firenze protagonista nei campionati a squadre con le due formazioni di punta (serie B2 femminile e serie C maschile) che sono in corsa per salire nella categoria superiore. Nella serie B2 femminile il team capitanato dal maestro Riccardo Balzanti ha conquistato la quarta vittoria consecutiva vincendo, nelle ultime due giornate di campionato, sia il derby contro la formazione versiliese dello Junior Club Next Gen per 3-1 che la sfida con il Tc Palermo per 4-0. La squadra biancorossa dello storico club delle Cascine aveva in precedenza prevalso su Park Genova e l’altra formazione siciliana del Ct Palermo entrambe per 4-0.

Nel big match col Next Gen successi di Krystina Pochtovyk su Alessandra Simonelli per 6-4 6-4, di Matilde Gori su Victoria Lanteri Monaco per 6-1 6-1, poi la sconfitta di Lisa Piccinetti con Martina Spigarelli. Infine nel doppio la coppia fiorentina Gori-Pochtovyk ha sconfitto 6-3 6-4 Spigarelli-Antonini e con questa vittoria il Ct Firenze si conferma solitario capolista del girone 4. Dietro seguono nell’ordine Montecatini, Junior Club Next Gen, Park Genova, Tc Pistoia e Palermo. La squadra è composta da Lisa Piccinetti, Krystina Pochtovyk e Matilde Gori tutte 2.5, Sofia Scatla 2.6, Maria Masini e Alessia Bianchi 2.7 e Giulia Mastellone 3.4 con l’obiettivo di conquistare il primo posto del girone che significa la promozione.

In campo maschile il team biancorosso di serie C è impegnato nel doppio confronto contro il Tc Italia che ha vinto 4-2 gli incontri di andata. Ora le partite di ritorno che si svolgeranno domenica 2 giugno al Ct Firenze. "Il nostro movimento è davvero incredibile con quasi 30 squadre tra giovanili, senior e veterane che rappresentano il nostro circolo nei campionati a squadre - spiega il ds Sara Mazzetti -. I risultati della serie B2 femminile e della serie C maschile ci gratificano. La serie C maschile è giunta seconda nel suo girone ed è testa di serie affrontando ora il Tc Italia. Una squadra composta da tutti ragazzi del circolo. La B2 femminile è partita benissimo con sogni di gloria e anche in questo caso è un gruppo unito e di qualità".

F. Que.