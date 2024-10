Tennis. Domenica la serie A1 al via. Il Massa Lombarda vuole salvarsi

Inizia domenica il campionato di serie A1 maschile di tennis, che il Circolo Tennis Massa Lombarda affronterà per il secondo anno consecutivo. Sarà proprio l’Oremplast Tennis Arena ad ospitare il match d’esordio dei ravennati (alle 10 l’inizio degli incontri, 4 singoli e 2 doppi) che affronteranno il Tennis Club Santa Margherita Ligure, superato nello spareggio promozione del dicembre 2022. Una compagine ambiziosa, che può contare su un organico di prim’ordine con punta di diamante lo spagnolo Pedro Martinez (n.43 della classifica mondiale). Oltre al club ligure le avversarie del circolo romagnolo sono il Circolo Tennis Palermo e il Tennis Club Italia Forte dei Marmi. La squadra capitanata da Michele Montalbini si presenta ai nastri di partenza con un organico sempre più all’insegna della linea verde. Ai confermati Francesco Forti (n.530 Atp) e Lorenzo Rottoli (2.1, classe 2002) si aggiunge l’under 16 in notevole ascesa Pietro Ricci (2.6).

Difendono i colori del club romagnolo, il il 35enne portoghese Joao Sousa (attualmente n.465 della classifica, ma arrivato al 28° posto come best ranking) e lo sloveno Blaz Kavcic. Tra i volti nuovi ci sono Stefano Galvani (2.5), i fratelli Umberto Maria e Filippo Giovannini e l’under 18 rumeno Calin Teodor Stirbu. Completano l’elenco degli atleti inseriti in organico (16 in totale) l’under 16 Matteo Ceppi (2.8), l’under 14 Lorenzo Ravaglia (3.3), l’under 12 Robert Sebastian Cadar (3.4), Enej Bonin (3.4), Giovanni Zardi e Danilo Scaltriti, maestro entrato di recente nello staff tecnico del Ct Massa Lombarda. "L’obiettivo? Mantere la categoria", afferma Giorgio Errani, presidente del club romagnolo.