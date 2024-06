TEnnis donne. Ct Reggio a rischio retrocessione in B2. Si decide domenica

Retrocessione vicina per il Circolo Tennis Reggio Emilia in Serie B2 femminile.

Il 2-2 esterno sul campo del TC President Parma nella penultima giornata, infatti, mette con le spalle al muro le ragazze allenate dal maestro Vitale, che se il campionato finisse oggi scenderebbero in C: per centrare la salvezza occorrerà vincere domenica in casa contro il CT Marino Casalboni Santarcangelo senza perdere nemmeno un match e sperare che il President perda in casa con la battistrada Santa Margherita Ligure senza conquistare nemmeno una vittoria, scavalcando le ducali per il maggior numero di incontri vinti e relegando loro al penultimo posto.

Venendo al derby dell’Enza, il team cittadino va subito sotto per il ritiro di Martina Zara dopo due soli games contro Irene Riva; a guidare la riscossa è la solita Giulia Gudetti (foto), grazie al 6-1, 6-3 ad Alessia Delmonte, prima del sorpasso firmato dalla giovane Arianna Galeazzi, che dopo due ore e mezza di battaglia regola in rimonta Sofia Vescovi col punteggio di 4-6, 6-1, 7-6 Nel doppio, infine, Guidetti e Galeazzi si arrendono 6-4, 6-1 a Riva-Delmonte e la vittoria sfuma.