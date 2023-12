Tennis. Il Ct Villa Carpena celebra i suoi tricolori

Premiazioni al Ct Villa Carpena con un centinaio di giovani atleti: si sono festeggiati anche i due scudetti conquistati in questo 2023, ovvero il campionato italiano a squadre Under 16 e il doppio maschile, stessa categoria. In realtà è stata l’occasione giusta per ricordare e festeggiare anche i campioni italiani Under 14 del 2020 e 2021, giocatori ancora giovanissimi e promettenti. Tra i presenti alla serata del tricolore, poi, 80 giovani della scuola Sat e una ventina dell’Accademia, sotto la regia del presidente dell’associazione sportiva Carpena, Roberto Capparelli, e della presidente di Villa Carpena, Angela Bonoli.

Si è iniziato con le premiazioni degli allievi della scuola tennis effettuate dalle maestre Sara Pretolesi e Valentina Picchetti, nonché dal direttore della scuola, il maestro Alberto Casadei. Momento clou con i vincitori del titolo a squadre Unnder 16: Alex Guidi, Riccardo Pasi, Rafael Capacci e Marco Caporali. Non solo, Pasi e Guidi, che nel 2023 hanno frequentato con profitto il circuito Itf Junior, si sono laureati appunto campioni italiani di doppio; e Guidi è stato semifinalista in singolare.

Nel complesso è stata una grande stagione per tutto il settore tecnico, basti pensare alla promozione in serie B2 della squadra maschile con Lorenzo Angelini, Riccardo Ercolani, Filippo Caporali e Christian Capacci e in serie C di quella con Jamal Urgese, Rafael Capacci, Riccardo Briganti, Riccardo Pasi e Alex Guidi. Riconoscimenti inoltre per Carlo Alberto Caniato, che ha giocato due Slam Junior (Wimbledon e Us Open), nonché per Lorenzo Angelini in partenza per Melbourne dove giocherà gli Australian Open.

Applausi per lo staff tecnico dell’Accademia: i maestri Alberto Casadei, Giovanni Pacchioni, Filippo Zanetti e il preparatore Luca Rafelli, un gruppo a cui vanno aggiunti per la scuola tennis Valentina Picchetti, Sara Pretolesi, Luca Zanzi, Giancarlo Ponzi, Nancy Rustignoli e Graziano Bosi. Un dato su tutti sottolinea la grande qualità della scuola del Carpena: il circolo si è piazzato 11º nel Grand Prix Scuole a livello Standard School e 26º nel ranking nazionale su più di 1.000 circoli.

Ugo Bentivogli